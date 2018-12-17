Снег цвета тирамису выпал в Китае

17.12.2018 23:54



Необычное зрелище наблюдали жители Урумчи и Чанцзи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Несколько городов на северо-западе Китая были покрыты белым снегом, слоем песка и пыли. Столь неожиданное явление, которое было вызвано холодной погодой и песчаными бурями многие сравнили с многослойным десертом тирамису.

В начале декабря в столице региона Урумчи, а также в городах Шихэцзы и Чанцзи были зарегистрированы сильные снегопады. Толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 20 см. Сильный ветер разнес сухую почву и песок в городские районы из пустыни Гоби, после чего снег приобрел поразительную окраску и слоистую структуру, пишет dailymail.co.uk.