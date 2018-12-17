Зеленые листовые овощи могут предотвратить стеатоз печени

17.12.2018 23:44



Большая часть зеленых листовых овощей в рационе может снизить риск развития стеатоза или ожирения печени. В исследовании, опубликованном в PNAS, исследователи из Karolinska Institutet в Швеции показывают, как большее потребление неорганического нитрата, которое встречается в природе во многих овощах, уменьшает накопление жира в печени. В настоящее время нет утвержденного лечения этого заболевания, которое может перерасти в угрожающие жизни состояния, такие как цирроз печени и рак печени, пишет EurekAlert.

Стеатоз печени, или жирная печень, является распространенным заболеванием печени, которым страдает приблизительно 25% населения. Наиболее важными причинами являются избыточный вес или высокое потребление алкоголя, и в настоящее время нет лечения от этой болезни. Исследователи из Karolinska Institutet теперь показали, как большее потребление неорганического нитрата может предотвратить накопление жира в печени.

«Когда мы добавляли нитрат в пищу мышам, получавшим пищу с высоким содержанием жиров и сахара, мы заметили значительно меньшую долю жира в печени», - говорит Маттиас Карлстрём, доцент кафедры физиологии и фармакологии из Karolinska Institutet.

Их результаты были подтверждены с помощью двух различных исследований клеточных культур в клетках печени человека. Помимо более низкого риска стеатоза, исследователи также наблюдали снижение артериального давления и улучшение гомеостаза инсулин/глюкоза у мышей с диабетом 2 типа.

Несмотря на то, что было проведено множество клинических исследований, все еще ведутся серьезные споры о том, какие свойства овощей делают их более здоровой пищей.

«Никто еще не сосредоточился на нитратах, которые мы считаем ключевыми», - продолжает доктор Карлстрём. «Сейчас мы хотим провести клинические исследования, чтобы изучить терапевтическую ценность добавок нитратов для снижения риска стеатоза печени. Результаты могут привести к разработке новых фармакологических и пищевых подходов».

Хотя для подтверждения роли нитратов необходимы более масштабные клинические исследования, исследователи по-прежнему могут посоветовать есть больше зеленых листовых овощей, таких как обычный салат или более богатые нитратами шпинат и руккола.