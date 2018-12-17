"Сафмар" ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

17.12.2018 22:57



Представитель группы "Сафмар", которой владеет миллиардер Михаил Гуцериев, опроверг слова генерального директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного о том, что "Сафмар" строит концертный зал "Амфион" специально для Cirque du Soleil. Об этом Запашный сообщил президенту на Совете по культуре и искусству. По словам представителя, данную площадку может арендовать любой коллектив, а Cirque du Soleil является одним из таких арендаторов. Также, в группе "Сафмар" призвали министра культуры РФ Владимира Мединского разобраться с клеветой, которую Запашный возводит на компанию, пишет газета Вести.