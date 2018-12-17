Тимошенко рассказала об "эпохальной авантюре" Порошенко

17.12.2018 21:55



Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о том, что президент страны Петр Порошенко собирается приобрести газотранспортную систему (ГТС) Украины, причем по цене, в несколько раз меньше ее реальной себестоимости. ГТС планируется приобрести через подставные фирмы. Тимошенко назвала данную сделку "эпохальной авантюрой" власти и призвала депутатов Рады принять законопроект, который запретил бы любые манипуляции с ГТС страны. По ее мнению, если ГТС будет продана, бюджет Украины может недосчитаться порядка $3 млрд в год, пишет ТАСС.