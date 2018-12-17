Вексельберг, Дерипаска и Костин посетят экономический форум в Давосе

17.12.2018 21:29



Представители российского бизнеса Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин все-таки посетят Всемирный экономический форум в Давосе. Эта информация поступила от министра экономического развития России Максима Орешкина. Это произошло после того, как организаторы Форум сняли свой запрет на посещение мероприятия россиянам, которые попали под действие санкций США.

Ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свою позицию по данному вопросу, заявив, что если Форум не смогут посетить бизнесмены из России, то официальная российская делегация также не будет участвовать в Давосском форуме, пишет РИА Новости.