В Совфеде оценили возможные санкции против России

17.12.2018 20:49



Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала действия США по попытке принудить страны Европейского союза ввести санкционные ограничения в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе подстрекательством и недобросовестной конкуренцией. Так она прокомментировала слова спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, анонсировавшего введение новых антироссийских санкций. Она подчеркнула, что США стремятся к наращиванию напряженности в конфликтах по всему миру. Это, по ее словам, стало "атрибутом американской внешней политики", пишет RT.