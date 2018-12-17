Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты

17.12.2018 19:52



Более 6,5 трлн рублей будет потрачено в ближайшие 5 – 6 лет на реализацию национальных программ здравоохранения, демографии, науки и образования, сообщает РБК. Соответствующее заявление сделал премьер – министр Дмитрий Медведев. Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что все федеральные и национальные проекты прошли тщательный отбор, анализ и корректировку, для того, чтобы добиться максимальной эффективности в их реализации и дальнейшем функционировании. В подавляющем большинстве, основная масса вышеназванных программ направлена на модернизацию и улучшение социальных аспектов в регионах России.