Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

17.12.2018 19:09



Многократный чемпион автомобильных гонок «Формула – 1» более не прикован к постели, сообщает «Lenta.ru». Михаэль Шумахер может дышать самостоятельно и ему не требуется постоянно находиться у дыхательного аппарата. Знаменитый автогонщик проходит курс лечения в своей вилле на берегу озера в Женеве. С ним постоянно находится его семья, которая помогает спортсмену реабилитироваться. Кроме того, семья Шумахера ограничила контакты спортсмена с представителями прессы.