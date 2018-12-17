Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

17.12.2018 17:58



Будут закрыты два СИЗО: «Пресня» и «Бутырка», правда неизвестны сроки закрытия и дальнейшие действия руководства ФСИН, сообщает РБК. Данное заявление сделал Валерий Максименко, являющийся замглавой Федеральной службы исполнения наказаний. Он поведал о том, что было предложено закрыть оба вышеназванных следственных изолятора, но мэрия предложила закрыть еще один изолятор – «Матросская тишина». Взамен «устаревших» строений было предложено построить новый изоляторный комплекс вместимостью в 5 тыс. человек, который будет находиться в «Новой Москве».