В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски

17.12.2018 17:47



В общежитии Московского геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) были проведены обыски и задержания, сообщает РБК. По словам правоохранительных органов, ответственных за проведение данного мероприятия, это был запланированный заранее рейд, который прошел в районе шести утра в штатном режиме. Порядка двух десятков студентов были задержаны по различным причинам: у кого - то были найдены наркотические вещества, а у кого – то незаконно хранимое травматическое оружие.