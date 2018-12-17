В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии

17.12.2018 16:56



«Россия и Белоруссия не имеют планов по объединению двух государств в состав одного», - заявил пресс – секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА новости. Процессы и принципы глубокой интеграции между двумя странами детальнейшим образом прописаны в соответствующих нормативно – правовых документах. Вопрос об вхождении Белоруссии в состав России или наоборот не обсуждается и не является повесткой дня.