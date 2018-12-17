Россельхознадзор запретил поставки из Китая кормов для животных

17.12.2018 14:46



Россельхознадзор с 14 декабря ввел запрет на поставку и ввоз кормов и различных добавок для домашнего скота, сообщает Коммерсантъ. Данное решение было принято с целью исключения заноса вируса африканской чумы свиней. Исключение делают только для добавок химического и микробиологического происхождения, а также для уже готовых кормов, которые прошли все необходимые процедуры обработки, которые гарантируют уничтожение АЧС. Первый случай вспышки АЧС в Китае был зафиксирован еще в августе. Территория очага инфекции была взята под особый контроль, а заразившееся поголовье скота было уничтожено. В Россельхознадзоре уверены, что риск заражения территорий дальнего востока РФ очень велик.