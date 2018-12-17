Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ДЕК, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    66,6208
EUR (ЦБ)    75,3814

17 ДЕК, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    66,6208
EUR (ЦБ)    75,3814

Лучших приемных родителей отметят в Подмосковье 18 декабря

17.12.2018 14:16
Лучших приемных родителей отметят в Подмосковье 18 декабря

18 декабря в доме правительства МО, пройдет мероприятие под названием «Мы вместе», где будут награждены лучшие специалисты служб замещающих детей, лучшие приемные родители и дети-сироты, сообщают новости Краснознаменска. По данным, которые были предоставлены первым заместителем председателя правительства МО, награждения будут производится во многих номинациях, например, за достижения в спорте, в области образования и искусства. На площадке мероприятия будут находится представители министерства образования, представители детских домов. Также своим опытом на мероприятии поделятся родители, которые усыновили детей из детских домов. Это мероприятие становится традицией, ведь проходит оно уже 2 год, сообщила Ольга Забралова.

Иск главы Росгвардии к Алексею Навальному оставили без движения
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 3

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Узнай, страна

В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса

В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса

Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

В пап-лайне Агентства развития Новгородской области более 50 проектов

В пап-лайне Агентства развития Новгородской области более 50 проектов

В Старой Руссе и Парфино искали точки роста развития районов

В Старой Руссе и Парфино искали точки роста развития районов

Новости СМИ

Новости дня

19:09 Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18:47 США рассказали о новых санкциях против России США рассказали о новых санкциях против России
18:31 Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море
17:58 Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка» Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
17:47 В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски
16:56 В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
16:37 Природный заказник создадут в Рузе Природный заказник создадут в Рузе

Узнай, страна!

19:07 В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса В Калининградской области дали старт строительству животноводческого комплекса
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
14:50 Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт
13:05 Президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова Президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова
15 ДЕК, 00:30 ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?
14 ДЕК, 17:59 В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter