Лучших приемных родителей отметят в Подмосковье 18 декабря

17.12.2018 14:16



18 декабря в доме правительства МО, пройдет мероприятие под названием «Мы вместе», где будут награждены лучшие специалисты служб замещающих детей, лучшие приемные родители и дети-сироты, сообщают новости Краснознаменска. По данным, которые были предоставлены первым заместителем председателя правительства МО, награждения будут производится во многих номинациях, например, за достижения в спорте, в области образования и искусства. На площадке мероприятия будут находится представители министерства образования, представители детских домов. Также своим опытом на мероприятии поделятся родители, которые усыновили детей из детских домов. Это мероприятие становится традицией, ведь проходит оно уже 2 год, сообщила Ольга Забралова.