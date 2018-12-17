Концерн Volkswagen отзывает 4,3 тысячи автомобилей Tiguan

17.12.2018 14:02



«Фольксваген Груп Рус», являющийся официальным представителем концерна в России, принял решение об отзыве 4,32 тысячи автомобилей Tiguan, реализованных в период с 2017 по 2018 год, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Росстандарта.

Как сообщается, причиной отзыва стали проблемы, которые были обнаружены в подсветке панорамного люка. Этот брак, как отмечается, может привести к короткому замыканию.