Иск главы Росгвардии к Алексею Навальному оставили без движения

17.12.2018 13:29



Иск, который подал глава Росгвардии Виктор Золотов к Алексею Навальному, суд решил оставить без движения, передает ТАСС со ссылку на сообщение Люблинского суда. Как уточняется, это произошло из-за несоответствия требованиям статей 131, 132 ГПК России. Недостатки могут быть устранены в срок до 9 января.

Напомним, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Золотов подал одиннадцатого декабря. В нем глава Росгвардии просит признать информацию, предоставленную Навальным, не отвечающей действительности, и порочащей его личность. В связи с чем он просил взыскать с Навального один миллион рублей.