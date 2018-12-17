Госдума ответила на заявление Порошенко о проверке госслужащих на наличие родственников в Крыму

17.12.2018 12:14



Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал на заявление украинского президента, который приказал проверить госслужащих на наличие у них родственников, проживающих на территории Крымского полуострова, передает RT. Он считает, что подобное поведение – это «демарш», который нужен Киеву, чтобы «отстранить неугодных», не поддерживающих политику главы Украины.