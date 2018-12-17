В Подмосковье произошло обрушение производственного здания, под завалами есть люди

17.12.2018 11:48



В Подмосковье обрушилось одно из производственных зданий, в результате чего под завалами оказались люди. Как информирует РИА Новости, сообщение об этом поступило от сотрудников МЧС. Уточняется, что у здания, которое находится в Дзержинском, на улице Академика Жукова, дом 2, обрушилась кровля. По этому адресу располагается производственное помещение завода железобетонных изделий.

Как уточняют в МЧС, в результате случившегося пострадало трое. Еще четверо могут находиться под руинами.