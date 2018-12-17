Словарь Merriam-Webster назвал слово года

17.12.2018 10:27



Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2018 года: «справедливость» (justice), передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт издания. Вместе с этим отмечается, что число поисковых запросов с этим словом увеличилось на 74%. Оно употреблялось во многих актуальных дискуссиях и выражениях. Например, «расовая справедливость», «социальная справедливость» и так далее.

Кроме «справедливости» в первую десятку самых запрашиваемых вошли такие слова как «национализм», «пансексуальный» и «ориентир».