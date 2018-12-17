В Греции около здания телеканала прогремел взрыв

17.12.2018 10:04



Инцидент произошел в ночь на понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Греции. Взрыв бомбы произошел в Афинах около здания греческого ТК Skai TV. Погибших и пострадавших нет. Ущерб был причинен только самому зданию: пострадали первый и второй этаж. Как сообщают правоохранители, это было самодельное взрывное устройство. Перед самим взрывом прозвучал звонок в редакции сайта Zougla и ТК Antenna предупреждением. После этого сотрудники полиции оперативно заблокировали данный район.