Трампа подозревают в связях с Россией через Deutsche Bank

17.12.2018 09:11



На президента США снова легла тень подозрений в связях с Россией. В этот раз обвинения озвучил председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф, передает Газета.ру со ссылкой на Fox News. Как сообщается, он планирует сделать запрос в Deutsche Bank, и попросить предоставить ему сведения, имеющие отношения к транзакциям Трампа. Якобы они могут подтвердить факт незаконных сделок, которые были заключены между Trump Organization и российской стороной.