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Кормление детей веганской диетой может быть рискованным и вот почему

17.12.2018 08:01
Кормление детей веганской диетой может быть рискованным и вот почему

В мире растет число людей, которые являются вегетарианцами или веганами. Это увеличивает число детей, которые также воспитываются на вегетарианской или веганской диете. Но удостовериться, что дети получают правильное количество и баланс питательных веществ, может быть непросто, даже без ограничений на то, что они могут есть. Даже в развитых странах значительная часть детей не получает достаточного количества витаминов и минералов, и есть некоторые свидетельства того, что веганские диеты могут еще больше этому способствовать, пишет ScienceAlert.

Детям нужно много питательных веществ. Они могут утроить свой вес при рождении в первые 12 месяцев , учитывая, сколько кожи, костей, крови и тканей органов им нужно развить. У них также есть особые потребности, когда речь идет о типе и балансе питательных веществ, в которых они нуждаются.

Рекомендации по здоровому питанию для взрослых , поощряющие людей есть меньше жира и больше клетчатки, совершенно не подходят для детей до двух лет.

В течение первых шести месяцев дети могут получать все необходимые им питательные вещества из грудного молока или смеси для детского питания. Но после этого периода, дети должны получать высококачественную дополнительную пищу наряду с грудным молоком или молочной смесью, по крайней мере, в течение первого года жизни. Их диета должна включать хорошие источники белка и жира, смешанные с овощами и фруктами. Чем больше разнообразных продуктов ест ребенок, тем меньше вероятность того, что ему не хватит питательных веществ.

Витамины и минералы

Что еще более важно для растительной диеты, так это получение достаточного количества определенных витаминов и минералов, таких как железо, кальций, йод, цинк и витамины В12 и D. У растений эти минералы не только ограничены определенными источниками, но также тяжелее усваиваются организмом. Но поскольку эти витамины и минералы содержатся в молочных продуктах и ​​яйцах, разнообразная вегетарианская диета, включающая эти продукты, вряд ли вызовет беспокойство, если у ребенка хороший аппетит.

Получение достаточного количества железа является особой проблемой для детей, когда они начинают есть твердую пищу, потому что им нужно пропорционально больше, чем детям старшего возраста и взрослым. Анемия из-за нехватки железа является наиболее распространенным недостатком питательных веществ во всем мире, и дети в возрасте до пяти лет наиболее уязвимы к нему. Но дети могут получать железо из яиц, бобовых, таких как чечевица, ореховое масло (при условии, что они не вызывают аллергии), темно-зеленых овощей, таких как брокколи, обогащенные злаки, обогащенная белая мука и грудное молоко или молочные смеси.

Однако для веганов все сложнее. Даже разнообразная веганская диета может вызвать целый ряд проблем для роста и развития детей.

Без употребления каких-либо продуктов животного происхождения единственным надежным источником витамина В12 являются обогащенные продукты питания или добавки, а недостаток витамина может привести к повреждению нервов . Йод также трудно найти, но он жизненно важен для умственного развития. Вы можете купить йодированную соль, но она не подойдет для детей, также как и йодные добавки из-за риска давать их слишком много.

Диета, основанная только на растениях, не идеальна

Для стимуляции оптимального роста и развития детей не может быть и речи о том, чтобы полагаться только на растительную пищу, чтобы удовлетворить все потребности ребенка.

"У нас пока нет достаточных данных, чтобы сказать, как нынешние веганские методы влияют на здоровье детей на уровне населения", - говорят Ширли Хинде и Рут Фэйрчайлд, старшие преподаватели по вопросам питания в Кардиффском столичном университете. "Но нетрудно найти примеры веганской диеты , обвиняемой во множестве проблем со здоровьем детей".

Исследования детей в Нидерландах, которых кормят особенно строгой растительной макробиотической диетой, показали, что они страдают от дефицита питательных веществ и замедляют рост и развитие , в основном в возрасте от шести до 18 месяцев. Были даже случаи, когда родители-веганы обвинялись в жестоком обращении с детьми в связи с плохим ростом их малышей.

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