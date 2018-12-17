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В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспортов

17.12.2018 06:38
В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспортов

Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой рассказал в интервью газете Известия какие изменения ожидают россиян в связи с вступлением в силу Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, утвержденной президентом России Владимиром Путиным. В частности, одно из изменений коснется выдачи биометрических загранпаспортов. Так, начиная со второй половины следующего года все отделения МФЦ будут оборудованы специальными криптокабинами для выдачи биометрических загранпаспортов, срок действия которых будет составлять 10 лет.

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