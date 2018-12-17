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США отказались от учений в Арктике из-за России

17.12.2018 06:24
США отказались от учений в Арктике из-за России

Американское издание Business Insider сообщает, что Соединенные штаты отказались от проведения арктических военных учений из-за того, что единственный тяжелый ледокол, находящийся в распоряжении США, может сломаться, а в таком случае, США придется просить помощи и России. По мнению издания, именно по причине нежелания просить возможной помощи у российской стороны, были отменены учения в Арктике, пишет Газета.ру.

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