Эксперты составили рейтинг расходов жителей разных стран на еду

17.12.2018 05:58



Специалисты агентства РИА Рейтинг составили рейтинг расходов, которые жители разных стран тратят на продукты питания. Так, больше всего на питание тратят жители Украины. Они расходуют на еду порядка 50,9% своего бюджета. Много средств тратят на питание и жители Молдовы и Казахстана. Расход их бюджета на еду составляет более 40%. Россияне тратят на продукты питания 31,2% от того, что зарабатывают. А самые маленькие расходы на питание у жителей Люксембурга. Они проедают все лишь 8,7% бюджета. Второе и третье места в рейтинге занимают Британия и Нидерланды. Жители этих стран расходуют на еду 10 и 10,6% бюджета соответственна. Далее с 12% следуют Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария, пишет РИА Новости.