Эксперты составили рейтинг расходов жителей разных стран на еду
Специалисты агентства РИА Рейтинг составили рейтинг расходов, которые жители разных стран тратят на продукты питания. Так, больше всего на питание тратят жители Украины. Они расходуют на еду порядка 50,9% своего бюджета. Много средств тратят на питание и жители Молдовы и Казахстана. Расход их бюджета на еду составляет более 40%. Россияне тратят на продукты питания 31,2% от того, что зарабатывают. А самые маленькие расходы на питание у жителей Люксембурга. Они проедают все лишь 8,7% бюджета. Второе и третье места в рейтинге занимают Британия и Нидерланды. Жители этих стран расходуют на еду 10 и 10,6% бюджета соответственна. Далее с 12% следуют Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария, пишет РИА Новости.
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