На выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяко

17.12.2018 05:29



Олег Кожемяко, который в настоящее время является врио главы Приморского края, побеждает на повторных выборах губернатора. Такая информация поступила из ЦИК после того, как комиссия обработала 100% голосов избирателей. По предоставленным данным за Кожемяко проголосовали 61,88% жителей региона, пришедших на выборы. Андрей Андрейченко (ЛДПР) набрал 25,16% голосов, Алексей Тимченко (Партия роста) - 5,17%, а Роза Чемерис (партия "За женщин России") - 3,8%, пишет ТАСС.