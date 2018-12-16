Порошенко сообщил, при каком условии военное положение не будет продлено
Военное положение на Украине не будет продлено, если Российская Федерация не введет войска на территорию Украины. Об этом 16 декабря на состоявшейся пресс-конференции в Киеве заявил украинский президент Петр Порошенко.
Украинский лидер также отметил, что по окончании военного положения страна начнет готовиться к выборам нового президента. По словам Порошенко, даже военное положение не сможет помешать проведению выборов, информирует РИА Новости.
Напомним, в соответствии с указом Петра Порошенко военное положение было введено на 30 дней (до 26 декабря этого года) в десяти украинских областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
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