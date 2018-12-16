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Порошенко сообщил, при каком условии военное положение не будет продлено

16.12.2018 23:07
Порошенко сообщил, при каком условии военное положение не будет продлено
Фото: Str ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Военное положение на Украине не будет продлено, если Российская Федерация не введет войска на территорию Украины. Об этом 16 декабря на состоявшейся пресс-конференции в Киеве заявил украинский президент Петр Порошенко.

Украинский лидер также отметил, что по окончании военного положения страна начнет готовиться к выборам нового президента. По словам Порошенко, даже военное положение не сможет помешать проведению выборов, информирует РИА Новости.

Напомним, в соответствии с указом Петра Порошенко военное положение было введено на 30 дней (до 26 декабря этого года) в десяти украинских областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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