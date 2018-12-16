«Рождественская комета» летит к Земле

16.12.2018 21:38



Самая яркая комета года приблизится к Земле на минимальное расстояние. 16 декабря комету Виртанена можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

Комета 46P/Виртанена, так называемая «Рождественская комета», излучающая поразительное зеленое свечение в ночном небе, является короткопериодической кометой с периодом 5,4 года. Диаметр ядра кометы составляет 1,2 километра.

Комета была открыта в январе 1948 года при помощи фотоснимка, сделанного в Ликской обсерватории (штат Калифорния, США) Карлом Виртаненом. Астрономы уже начали делиться невероятными снимками космического странника.

Лучше всего наблюдать за небесным телом с помощью телескопа или бинокля, но в NASA сообщили, что некоторые счастливчики смогут увидеть его и невооруженным глазом.

16 декабря комета Виртанена будет находиться на расстоянии от нашей планеты, которое в 30 раз дальше, чем расстояние до естественного спутника Земли. Чтобы увидеть смещение кометы на фоне звездного неба необходимо найти самую темную область обзора, где ночное небо свободно от ярких городских огней и наблюдать как минимум 10 минут.

Как сообщает dailymail.co.uk, комета появится чуть выше восточного горизонта в области, называемой V-образными «рогами» созвездия Тельца.