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В Египте обнаружили уцелевшую гробницу верховного жреца

16.12.2018 11:56
В Египте обнаружили уцелевшую гробницу верховного жреца

В египетской Саккаре, где, недалеко от Каира, расположен большой пирамидальный комплекс, археологи обнаружили древнюю гробницу верховного жреца. Захоронение, которое насчитывает около 4400 лет, оказалось нетронутым. По словам главы Верховного совета по древностям Египта Мустафы Вазири, специалисты приступят к исследованию гробницы 16 декабря. Они надеются, помимо уже обнаруженных статуй фараонов, фресок с изображениями семьи захороненного и иероглифами, обнаружить еще множество интересных находок, главной из которых будет саркофаг жреца, пишет Интерфакс.

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