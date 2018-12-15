Российские самолеты вернулись из Венесуэлы

15.12.2018 11:03



Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, группа самолетов ВКС России, в составе стратегических ракетоносцев Ту-160, транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального Ил-62, вернулись на территорию России из Венесуэлы. Во время пребывания в стране назначения, экипажи приняли участие в совместных с пилотами Венесуэлы учениях и тренировках, а также получили возможность совершить полеты в сложных экваториальных условиях. В передает ТК "Звезда".