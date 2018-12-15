Шойгу предложил главе Пентагона обсудить ДРСМД

15.12.2018 10:22



Соединенные штата, похоже, не собираются решать возникшие между Россией и США разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, также как и обсуждать проблемы мировой безопасности. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Это заявление прозвучало после того, как глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к своему американскому коллеге главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить проблемы, возникшие по ДРСМД. Однако, до сих пор от США не получен даже формальный ответ на данное предложение, пишет ТАСС.