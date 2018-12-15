15.12.2018 10:10



Россиянка Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу. Об этом сообщает издание The Daily Beast, которое смогло ознакомиться с закрытым запросом прокуратуры США, приобщенным к делу Бутиной. Издание не сообщает, о каком конкретно деле идет речь, в публикации сообщается, что прокуратура просит разрешить организовать возможность тайно вывозить Марию Бутину из тюрьмы, так как, в противном случае она может подвергнуться негативному влиянию со стороны некоторых участников упомянутого уголовного дела, пишет ТАСС.

Напоминаем, россиянка Мария Бутина находится в тюрьме США по обвинению в работе на российские спецслужбы. Она признала свою вину по одному из пунктов обвинения и согласилась работать со следствием.