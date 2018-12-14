Ученые открывают перевернутые озера и водопады на дне океана

14.12.2018 23:39



Странная страна чудес новой океанской жизни была обнаружена в глубинах Калифорнийского залива. Потусторонняя экосистема была недавно исследована учеными из США и Мексики. Их экспедиция сосредоточилась на ранее неизвестном гидротермальном вентиляционном поле - районе морского дна, где вулканизм нагревал воду, - в бассейне Пескадеро, недалеко от полуострова Баха, пишет MotherBoard.

Здесь команда нашла отверстия на морском дне, «источающие высокотемпературные жидкости», и испаряющиеся отложения, «заполненные маслом оранжевого цвета, и воняющие тухлыми яйцами». Исследователи также сняли материал о странных перевернутых озерах и водопадах, образованных в виде сверхгорячих жидкостей, выливаемых из вентиляционного отверстия и объединенных под губой подводной пещеры.

«Глубокий океан по-прежнему является одной из наименее изученных границ в Солнечной системе», - заявил Роберт Зиренберг, главный исследователь и почетный профессор Калифорнийского университета. «Карты нашей планеты не такие подробные, как карты Меркурия, Венеры, Марса или Луны, потому что для подводных местностей сложно составить карту».

Команда назвала новое вентиляционное поле Jaich Maa, что означает «жидкий металл» на языках коренных народов полуострова Баха. Одной из выдающихся особенностей Jaich Maa была огромная пещера кальцита под названием Tay Ujaa, или «большая пещера», говорят ученые из Института океана Шмидта, которые были частью экспедиции. Она содержала лужу металлической мерцающей воды - эффект, создаваемый высокотемпературной гидротермальной жидкостью - которая текла по ободу и переворачивалась в водопад.

Команда картировала местность с разрешением в сантиметровом масштабе. Они также взяли образцы организмов, похожих на чужеродных, таких, как нечеткие голубые микробы и Xenoturbella, морского червя, которого ласково сравнивали со «смятым носком». Исследователи уверены, что новые виды будут идентифицированы с помощью анализа ДНК, который еще предстоит сделать.

Воды более 500 °F вокруг гидротермальных жерл тоже изобиловали организмами, только других видов - трубчатыми червями, анемонами и чешуйчатыми червями с синей чешуей.

Термофильные или теплолюбивые организмы очаровывают ученых, поскольку они испытывают крайние пределы жизни на Земле. Также известные как экстремофилы, некоторые глубоководные существа и их уникальное существование могут предоставить аналог для возможной жизни на других планетах. Например, те, которые метаболизируют метан, являются ключевыми для поиска жизни на Марсе и Энцеладе, где обнаружен метан.

Бассейн Пескадеро был впервые обнаружен в 2015 году экспедицией Научно-исследовательского института Монтерей-Бей. Эта нынешняя экспедиция была проведена на борту корабля Института океана Шмидта "Фалькор" .