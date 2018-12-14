Кокорин и Мамаев могут быть освобождены из-под стражи

14.12.2018 23:06



Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о получении результатов судебно-медицинской экспертизы по делу арестованных спортсменов. Правозащитник не стала раскрывать подробности данного заключения, однако, из ее слов следует, что по полученным результатам не только ее подзащитный, но и все участники данного дела должны быть немедленно освобождены из-под ареста.

Также, адвокат выразила надежду на то, что следствие предоставит суду данные материалы, и не случится повторения ситуации с записью видеорегистратора, который был установлен на машине одного из потерпевших, которую суд отказался просмотреть. По ее словам, если ситуация повторится, это будет доказательством того, что футболистов умышленно удерживают под стражей, пишет РИА Новости.