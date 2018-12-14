На Украине снова заговорили о прекращении ж/д сообщения с Россией

14.12.2018 22:30



Руководитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство направило на рассмотрение в Правительство страны документ, в котором дается серьезное обоснование прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Тем не менее, конкретные сроки рассмотрения кабмином страны данного предложения Омелян не называет. По его словам, в настоящее время решения по этому вопросу пока нет, пишет газета Известия.