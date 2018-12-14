В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

14.12.2018 21:28



Комиссия в составе МВД, Минтранса и других заинтересованных ведомств рассмотрит возможность возвращения штрафов за превышение предельно допустимой скорости на 10 км/ч. Такое поручение поступило от Правительства РФ. Данный вопрос должен быть рассмотрен до 1 марта 2019 года.

Напоминаем, что до 1 сентября 2013 года российских автомобилистов штрафовали за превышение установленной скорости на 10 км/ч, однако, этот порог был повышен до 20 км/ч. Данная норма превышения скорости действует и в настоящее время, пишет ТАСС.