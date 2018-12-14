В Кремле объяснили необходимость встречи Путина и Трампа

14.12.2018 20:52



Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, личная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима обеим странам, в первую очередь для того, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и стратегической безопасности.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что попытки американской стороны повлиять на политику России в отношении арестованных за незаконное пересечение границы РФ украинских моряков ни к чему не приведут. По его словам, позиция США по данному вопросу не может повлиять на судебное разбирательство в России, пишет РБК.