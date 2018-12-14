Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе Рунета

14.12.2018 20:32



Государственная дума РФ рассмотрит проект закона, в котором говорится о возможности автономной работы Рунета. По мнению авторов законопроекта, работа в автономном режиме может понадобиться российским интернет-ресурсам в том случае, если произойдет отключение российских операторов связи от иностранных серверов Интернета, пишет ТАСС. Авторы считают, что такая ситуация может произойти из-за агрессивной политики США в сфере кибербезопасности и обвинения России в совершении кибератак.