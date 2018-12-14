Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США

14.12.2018 19:29



Похоже на то, что в торговой войне между Китаем и США объявлено временное перемирие, сообщает «Российская газета». Китай, начиная с 1 января 2019 года, приостановит действие повышенных пошлин на американские автомобили и их комплектующие и запчасти. Приостановка продлится, как минимум, три месяца. В свою очередь, США также пообещали не увеличивать пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Напоминаем, что ранее Дональд Трамп угрожал ввести против китайских товаров пошлины, которые будут увеличены в 2,5 раза, а их общая сумма будет составлять порядка $200 млрд в год.