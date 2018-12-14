Объявлен список худших паролей 2018 года

14.12.2018 19:19



Имя действующего президента Америки вошло в топ – 25 самых худших паролей текущего года, сообщает портал «News.ru». Рейтинг был составлен компанией, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности. Имя Дональда Трампа в качестве пароля заняло 23 место. Ежегодно эксперты вышеназванной компании подвергают анализу миллионы паролей, которые были похищены злоумышленниками у пользователей, а затем составляют свой рейтинг. Таким образом компания пытается наглядно показать людям, что использование простых и типичных паролей подвергает их большому риску быть «взломанными».