Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности

14.12.2018 18:55



Общероссийские показатели смертности «перешагнули» Тверская, Новгородская, Псковская, Ивановская и Тульская области, сообщают РИА новости. Об этом заявила Татьяна Голикова, в ходе проведения семинара при Совете Федераций. Больше всего смертей приходится на заболевания кровеносной системы и на онкологические заболевания. В целом, показатели смертности сравнялись с показателями прошлого года, но всё ещё остаются на достаточно высоком уровне.