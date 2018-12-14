Число заключённых в России достигло исторического минимума

14.12.2018 18:42



Количество заключенных, содержащихся в Российских колониях, достигло исторического минимального показателя в границах истории новейшей России, сообщает RT. Соответствующее заявление было сделано пресс – службой Федеральной службы исполнения наказаний. На текущий момент порядка 460 тыс. человек отбывают своё наказание в различных отечественных колониях. В предшествующем году данный показатель составлял чуть более 520 тыс. человек. Кроме того, сократилось число иностранцев, которые содержатся в исправительных колониях России.