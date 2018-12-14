Начальник Свердловской железной дороги задержан по делу о взятке

14.12.2018 15:52



Алексей Миронов являющийся начальником Свердловской железной дороги находится под стражей по делу о получении взятки, сообщает RT. Данная информация была получена от официального представителя Следственного комитета России. Возбуждено уголовное делопроизводство, а подозреваемый находится под стражей. В его доме был произведен обыск, а в ближайшее время в суд будет направлено требование о его аресте.