Минздрав планирует увеличить возраст продажи алкоголя

14.12.2018 14:00



Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, специалистами ведомства подготовлен законопроект, в соответствии с которым планируется увеличить возраст продажи алкогольсодержащих напитков на территории России.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова уже делала заявление о необходимости увеличения возраста продажи алкоголя в России. В своем заявлении она ссылалась не только на поддержку данной идеи 78% граждан страны, но и на данные Всемирной организации здравоохранения о рисках употребления алкогольной продукции, особенно в молодом возрасте, а также на опыт зарубежных стран, где алкоголь разрешено покупать с 21 года, пишет Российская газета.