Лавров объяснил, почему Мария Бутина пошла на сделку со следствием

14.12.2018 13:41



Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал согласие россиянки Марии Бутиной пойти на сделку со следствием. По его словам, это ее шанс "выторговать" возможность возвращения в Россию. По его словам, хотя Мария и заявляет, что приняла такое решение добровольно, но в тюрьме США к ней были применены "своеобразные пытки". Бутина содержится в суровых условиях одиночной камеры или изолятора, применяемых обычно для опасных преступников. Поэтому неудивительно, что женщина согласилась признаться в том, чего она не делала, получив возможность освобождения. Лавров подчеркнул, что по линии МИД будут продолжены усилия по работе с Марией Бутиной для обеспечения ее прав и возвращения домой, пишет ТАСС.