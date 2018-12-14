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Лавров объяснил, почему Мария Бутина пошла на сделку со следствием

14.12.2018 13:41
Лавров объяснил, почему Мария Бутина пошла на сделку со следствием

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал согласие россиянки Марии Бутиной пойти на сделку со следствием. По его словам, это ее шанс "выторговать" возможность возвращения в Россию. По его словам, хотя Мария и заявляет, что приняла такое решение добровольно, но в тюрьме США к ней были применены "своеобразные пытки". Бутина содержится в суровых условиях одиночной камеры или изолятора, применяемых обычно для опасных преступников. Поэтому неудивительно, что женщина согласилась признаться в том, чего она не делала, получив возможность освобождения. Лавров подчеркнул, что по линии МИД будут продолжены усилия по работе с Марией Бутиной для обеспечения ее прав и возвращения домой, пишет ТАСС.

Мария Бутина частично признала свою вину
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