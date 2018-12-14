Коллеги заступились за звезду "Универа", сравнившего зрителей с быдлом

14.12.2018 07:23



После окончания спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", прошедшего в Петропавловске-Камчатском, актер Андрей Гайдулян, которого российские телезрители знают по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", назвал зрителей "быдлом". Он высказал свое отношение после того, как во второй половине спектакля подвыпившие зрители стали ходить по залу и громко разговаривать, мешая как выступлению актеров, так и просмотру спектакля другими зрителями.

Многие коллеги поддержали Гайдуляна, назвав подобное поведение зрителей неприемлемым. Так, артисты обвиняли алкоголь в некорректном поведении зрителей и "не железные" нервы Гайдуляна в его резкой критике, пишет РИА Новости.