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Летчики ВКС России готовятся к возвращению из Венесуэлы

14.12.2018 06:44
Летчики ВКС России готовятся к возвращению из Венесуэлы

По информации поступившей от Министерства обороны РФ, экипажи российских самолетов, которые в настоящее время находятся в Венесуэле, готовятся к обратному перелету в Россию.

Напоминаем, что 10 декабря группа самолетов ВКС России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160, транспортного самолет Ан-124 и дальнемагистрального Ил-62 прибыли в Венсуэлу для поведения совместных учений.

Данный факт вызвал обеспокоенность в США. Вместе с тем, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что данный визит иностранных военных не является последним, пишет РИА Новости.

Российские самолеты Ту-160 покинут Венесуэлу в пятницу
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