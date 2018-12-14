В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к новогоднему столу

14.12.2018 06:21



В Роскачестве дали рекомендации россиянам, как правильно выбрать шампанское к празднованию Нового года. Это сделано в связи с тем, что в последнее время в магазинах стали появляться "игристые винные напитки" с иностранными названиями, созвучными с названиями известных иностранных торговых марок. Стоимость таких напитков колеблется в районе 130 рублей. Однако, их содержание значительно отличается от настоящего игристого вина. В состав таких напитков входит виноматериал, содержание которого может достигать 50%, ароматизаторы, вода, красители и искусственная газация.

По словам специалистов ведомства, при покупке шампанского необходимо внимательно читать этикетку, на которой должна присутствовать надпись "российское шампанское" или "игристое вино". Также стоит обратить внимание и на цену продукта, которая, в среднем, будет начинаться от 300 рублей, пишет Российская газета.