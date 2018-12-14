Во Франции ликвидировали страсбургского стрелка

14.12.2018 05:58



После того, как уроженец Страсбурга 29-летний Шериф Шекатт напал на людей во время проведения городской ярмарки, он в течение 48 часов смог скрываться от сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее его местонахождение было установлено и, во время его задержания, полицейские ликвидировали преступника, пишет ТАСС.

Напоминаем, что 11 декабря во время рождественской ярмарки во французском Страсбурге Шериф Шекатт, который по информации СМИ являлся боевиком запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", убил троих и ранил 13 человек.