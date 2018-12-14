Евросоюз не будет наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

14.12.2018 05:41



Европейский союз не будет вводить санкционные ограничения в отношении России из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе. Так, большинство стран-членов Союза считает, что это может привести к ухудшению ситуации в регионе. В ЕС считают, что необходимо как можно скорее разрешить данную ситуацию и снизить напряженность конфликта. А введение санкций является контрпродуктивным, пишет РИА Новости.