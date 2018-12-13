В МИД РФ ответили на резолюцию Европарламента по "Северному потоку - 2"

13.12.2018 22:58



В МИД РФ ответили на резолюцию Европейского парламента о необходимости аннулировать проект российского газопровода "Северный поток - 2". Так, официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, что же будет делать Европа без российского газа, да еще и в связи с закрытием АЭС в некоторых странах Евросоюза. Политик предположила, что европейские чиновники собираются, видимо, переходить на дрова, при этом подчеркнув, что по дрова "тоже известно куда надо ходить и ездить".

Захарова назвала "безумием" отказ Европы от энергетического сотрудничества, которая остро нуждается в энергоресурсах, отметив, что в ближайшее время и на глобальное потепление европарламентариям тоже не стоит рассчитывать, пишет ТАСС.